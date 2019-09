Mist rond Ghelamco Arena trekt beetje op: omstreden vzw opgedoekt: "Vermijden dat een of andere oliesjeik de club koopt"

Gent -

Het kluwen rond de Gentse Ghelamco Arena wordt wat minder ingewikkeld. De ‘nutteloze’ nv Buffalo is opgedoekt en de watermaatschappij TMVW wil zich helemaal terugtrekken. “Zolang we maar de meerderheid in overheidshanden houden. Dan kunnen we vermijden dat een of andere sjeik de club koopt”, klinkt het.