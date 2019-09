Koop uw bier nu al en u krijgt er twintig procent gratis bier bovenop, zodra het café open is. Met die stunt blaast David Van den Hende (39) het pand van het legendarische studentencafé ’t Kraaienest nieuw leven in. Vrijdag opent hij de deuren van café Huis.

“André Hazes had ook een café. Een zanger met een café is een mooi idee.” Na bijna drie jaar leegstand opent vrijdag een nieuw café in het pand van het voormalige ...