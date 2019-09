Rode Duivels kunnen zich vanavond ‘virtueel’ plaatsen voor EK: dit is de vermoedelijke opstelling

De Rode Duivels kunnen in Glasgow de poort naar het EK bijna helemaal openbeuken. Als de Belgen én Rusland vanavond winnen tegen Schotland en Kazachstan, is er voor de Duivels nog maar één punt nodig om ook officieel geplaatst te zijn voor het Europees landenkampioenschap dat volgend jaar van 12 juni tot en met 12 juli plaatsheeft. België heeft dan elf punten meer dan Kazachstan met nog vier wedstrijden te gaan.

Maar eigenlijk bestaat er nu al geen twijfel meer over de kwalificatie met nog thuiswedstrijden tegen zwakke broertjes als San Marino en Cyprus op het programma. “Als we winnen zijn we niet officieel maar virtueel gekwalificeerd”, aldus de nochtans altijd supervoorzichtige Martinez.

Een concreter en hoger doel moet zijn te trachten 30 op 30 te halen in deze voorronde met zwakke tegenstanders. Dat is nog maar drie keer gebeurd in een EK-voorronde. Bij winst van België én Rusland wordt de eerste plaats ook de inzet.

Verschillende wijzigingen

Op de laatste training in Hampden Park was iedereen fit. Roberto Martinez kan dus kiezen uit 25 spelers. Dat Origi en Januzaj, twee boosdoeners van vrijdag tegen San Marino, uit de basis vallen, is zeker. Mertens en Lukaku vervangen hen. Vermaelen vervangt ook Denayer als centrale verdediger.

Net als voor de wedstrijd in San Marino is de vraag wie op de plaats van Eden Hazard zal spelen. Wordt dat Carrasco, die dan op links een duo vormt met Chadli? Of schuift de bondscoach De Bruyne één rij hoger en komt Dendoncker naast Tielemans op het middenveld te staan? Het duo De Bruyne-Tielemans deed het niet goed in San Marino.

Hampden Park (51.000 plaatsen) raakt vanavond amper voor de helft gevuld na de teleurstellende resultaten van de Tartan Army.

Vermoedelijke opstelling Rode Duivels:

Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Chadli, De Bruyne, Carrasco, Mertens, Lukaku

