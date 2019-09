Henry (69) en Lena (66) brutaal vermoord, visser vindt zoon (38) dood in de Schelde: nog geen verdachten opgepakt

Er zijn nog geen verdachten gearresteerd voor de dubbele moord op het Vlaamse echtpaar Henry Vanlerberghe (69) en Lena Vangheluwe (66) in het Waalse Thimougies. Maar één dag voor het koppel werd gevonden, was ook al de zoon (38) van Lena dood aangetroffen. Een visser zag zijn lichaam in de Schelde. Hoewel het gonst van de geruchten, wil het gerecht voorlopig nog geen verband leggen.

Het was de neef van Henry Vanlerberghe die vrijdagochtend merkte dat er iets grondig fout was in het huis van zijn oom en tante. Het Vlaamse koppel woonde sinds 15 jaar in het Waalse Thimougies. Naast ...