Nog nooit zoveel volk in sportclub, nog nooit zo’n nood aan trainers

Liefst 1.417.428 Vlamingen werken zich vandaag in het zweet bij een sportclub, dat is het hoogste aantal ooit. Tegelijk is de nood aan trainers voor al dat sportvolk nog nooit zo nijpend geweest. “Er is meer geld nodig om trainers op te leiden”, zegt Sophie Cools van de Vlaamse Sportfederatie.

Te lui of geen tijd om te sporten, te individueel ingesteld om bij een club te gaan? Neen, zo zijn we hier in Vlaanderen toch niet, blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. In 2018 hebben ruim 1,4 miljoen Vlamingen zich ingeschreven bij een sportclub.

“Dat cijfer lag nooit hoger”, zegt Sophie Cools van de Vlaamse Sportfederatie, de koepel boven de sportclubs en -federaties. “Eén op de vijf Vlamingen is ingeschreven bij een sportclub. Dat is enorm. Op vijf jaar tijd gaat het om een stijging met liefst 15 procent.”

De stijging doet zich overal voor, bij mannen én vrouwen en in alle leeftijdscategorieën. Eerder dit jaar bleek al uit onderzoek van de KU Leuven dat Vlamingen meer dan ooit bewegen: bijna twee op de drie geven aan regelmatig te sporten. Maar dat is dus niet alleen wat op jezelf gaan joggen of fietsen.

Pint achteraf

“Binnen een sportclub wordt toch nog extra nadruk gelegd op sociaal contact, op samen een pint drinken achteraf”, zegt Hans Ponnet van Sport Vlaanderen. “En je wordt er bijgestaan door goeie begeleiders.”

Al knelt het daar wel als nooit tevoren: het aantal trainers groeit ook (er zijn er nu 66.500), maar niet tegen hetzelfde tempo. Zowat elke sportfederatie kampt met een tekort: alles samen staan minstens 1.300 vacatures open. “Het is ons meest prangende probleem. Wij hebben honderd clubs en elke club heeft wel drie of vier trainers nodig”, zegt Gerry Follens van de Vlaamse Atletiekliga. Op een online databank voor voetbalclubs staan 500 vacatures voor trainers, Tennis Vlaanderen zoekt er ook 500.

Beter loon

De wet die trainers sinds vorig seizoen de mogelijkheid biedt tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen, helpt wel. “In sporten waar wat geld gemoeid is, zoals voetbal, tennis of basketbal, zie je dat er concurrentie is en dat de ene club met betere verloning en omkadering de andere probeert weg te halen”, zegt Ponnet.

Om te voorkomen dat de clubs en federaties echt in de problemen komen, is meer geld nodig voor opleiding van trainers en voor extra sportinfrastructuur, zegt Sophie Cools van de Vlaamse Sportfederatie. “Er gaat 0,34 procent van de Vlaamse begroting naar sport. Het is de afgelopen jaren ook niet gestegen, terwijl onze leden dus wel met vijftien procent gestegen zijn.”