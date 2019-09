Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Alleen vacatures voor de vervangers van Eden Hazard en Dries Mertens”

In drie jaar bondstrainer­schap hadden ze hem nog nooit zo boos gezien. De Rode Duivels schrokken er zelfs van. De immer afgemeten en positief genuanceerde bondscoach stak in de rust van de wedstrijd in San Marino een tirade af die ze nog nooit hadden gehoord. De spelers wisten zelfs niet dat Roberto Martinez die woede in zich had.