Man vermoordt echtgenote terwijl hun zoon lag te slapen, op keukentafel lag briefje: “Niet in de slaapkamer gaan”

Oekene / Roeselare - In Oekene, deelgemeente van Roeselare, is Ellen D’hooghe (37) om het leven gebracht, wellicht door haar man. Hij probeerde zich met pillen van het leven te beroven, maar kon gearresteerd worden. Het drama gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, terwijl de twaalfjarige zoon van het koppel lag te slapen.

Er lag een briefje op de keukentafel, toen de zoon van Ellen D’hooghe en Pol M. (45) zondagochtend opstond. Dat hij zeker niet de slaapkamer van zijn ouders binnen mocht gaan, stond erop. De jongen hield zich daaraan, maar ging rond de middag wel aankloppen bij de buren. Toen de buurman uiteindelijk wel de slaapkamer op de bovenverdieping binnenging, trof hij het lichaam van de vrouw aan.

De politie begaf zich naar de woning, in een rustige nieuwbouwwijk in Oekene. Uit goede bron vernamen we dat het de agenten waren die in de tuin de vader van het gezin vonden, hij had zich met pillen van het leven proberen te beroven. De man werd gearresteerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hij kon nog niet verhoord worden. Het parket is zondagmiddag ter plaatse geweest, samen met de onderzoeksrechter en een wetsdokter. “Een autopsie moet maandagmiddag duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak”, aldus het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Ook over de precieze aanleiding van het vermoedelijke gezinsdrama bestaat nog geen duidelijkheid. Eerder zouden wel al problemen gemeld zijn bij het koppel, dat in 2008 trouwde. Hun twaalfjarige zoon verblijft momenteel bij een vriendje. In de wijk wordt geschokt gereageerd op het drama. “Dit hadden we niet zien aankomen”, zegt een buurtbewoner. “Elk gezin heeft zijn problemen, maar dat dit drama zich zou afspelen achter de muren van hun huis, hadden we niet verwacht.” Een andere buurman vertelt hoe hij de hulpdiensten zag op straat. “Ik dacht toen helemaal nog niet aan moord. Het was een heel gewoon gezin, ze begroetten me altijd joviaal.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be