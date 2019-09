Vicepremier, minister, informateur, Brusselse MR-voorzitter, Europees Commissaris en (nog even) informateur: Didier Reynders, de man die alles kan

Maandag trekken Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) opnieuw naar de koning met hun preformatienota onder de arm. In principe beslist die om hun opdracht nog even te verlengen, bij gebrek aan andere opties. Maar moet Didier Reynders niet dringend blokken voor zijn nieuwe job als Europees Commissaris? “Ach, dat kan er wel nog bij”, klinkt het in zijn entourage.