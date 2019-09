Topman Nationale Loterij: “Wat je hier in België ziet, zie je nergens ter wereld. Behalve in Las Vegas”

Er is in ons land een explosie aan gokkantoren, kansspelen en online casino’s. Dat heeft een grote stijging van het aantal gokverslaafden met zich meegebracht, zegt Jannie Haek, de topman van de Nationale Loterij. Hij wijst vooral de Kansspelcommissie met de vinger, “die de belangen van de goksector dient.”

“Wat je hier in België ziet, zie je nergens ter wereld. Behalve in Las Vegas misschien.” Jannie Haek, sinds 2013 aan het hoofd van de Nationale Loterij, toont zich in Le Soir bikkelhard voor hoe ons land ...