Johnson is alweer minister kwijt

Amber Rudd, de Britse minister van Werk en Pensioenen en zwaargewicht in de regering van Boris Johnson, is opgestapt uit onvrede met de koers van de premier. Ze vindt dat hij lang niet genoeg moeite doet om op zoek te gaan naar een nieuwe Brexit-deal met de Europese Unie en kan zich er niet mee verzoenen hoe gematigde parlementsleden uit de Conservatieve Partij worden gezet. Rudd was zelf geen voorstander van de Brexit, maar stapte toch in de regering van Johnson. Nu stapt ze dus op. Vorige week deed ook Jo Johnson, wetenschapsminister en jongere broer van de premier, dat al.

Ondertussen zegt Frankrijk dat Europa niet van plan is om de Britten zomaar Brexit-uitstel na 31 oktober te geven. Het Britse parlement stemde er afgelopen week voor om Johnson te dwingen om uitstel te vragen en zo een Brexit zonder deal te vermijden. “Maar de Britten moeten ons zeggen wat ze willen”, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian. “We gaan hen niet elke drie maanden uitstel geven.” (jvr)