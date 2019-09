De eerste stap naar vrede in Oekraïne

De sleutelmomenten van de oorlog

De belangrijkste gevangenen

Tweemaal 35 namen stonden er op twee lijsten. 35 gevangenen van de Russische autoriteiten en 35 van de Oekraïense. Het was de grootste gevangenenruil sinds het ontstaan van het conflict tussen de twee landen. De Russen deden het op hun manier:de namen van de gevangenen op hun lijst, die door Oekraïne werden vrijgelaten, werden niet bevestigd. Hun vliegtuig landde in alle stilte op de luchthaven van Vnoekovo bij Moskou en de hereniging met hun familieleden gebeurde achter gesloten deuren. Vladimir Poetin bezocht ondertussen een centrum voor ritmische gymnastiek, elders in de hoofdstad.

Op de luchthaven van Kiev Boryspil ging het iets anders. Daar stond Volodymyr Zelensky op het tarmac te wachten, onder het oog van de camera’s. De ruil is een belangrijke overwinning voor de Oekraïense president, een voormalige televisiekomiek zonder politieke ervaring. De vrijlating van de Oekraïense gevangenen was een sleutelbelofte tijdens zijn kiescampagne begin dit jaar. Zelensky droeg rond beide polsen gele armbandjes met de namen van de gevangenen en zwoer dat hij die niet zou uitdoen voor ze vrij waren. Hij onderhandelde in lange telefoongesprekken zelf met de Russische president Poetin. Het was eindelijk zíjn moment, toen zaterdag het vliegtuig landde.

Provocatie

Maar het waren de mannen die van de trap kwamen en hun president groetten, die de aandacht opeisten. In het bijzonder 24 matrozen. Zij loodsten in november vorig jaar drie marineschepen door de Straat van Kertsj, de enige weg naar de Oekraïense havens in de Zee van Azov. Een provocatie en een schending van de Russische territoriale wateren, vond Moskou. Er werden schoten gelost en verschillende Oekraïeners raakten gewond bij de Russische operatie om de mannen in te rekenen. Nu, tien maanden later, stonden ze opnieuw op eigen grond. Zonen, dochters, echtgenotes en ouders vielen hen aangedaan in de armen.

“We hebben gedaan wat we beloofd hebben”, zei Zelensky, die hoopt dat de ruil de eerste stap kan zijn op een pad naar vrede in het oosten van zijn land. “We moeten al deze stappen nemen om een eind te maken aan deze verschrikkelijke oorlog.” Die heeft al aan minstens 13.000 mensen het leven gekost en duurt onverminderd voort. Poetin van zijn kant zei afgelopen week alvast dat de gevangenenruil “een goede stap” is naar een genormaliseerde relatie tussen de grote buren.

Noodzakelijk kwaad

In elk geval zorgt de ruil ervoor dat het geplande topoverleg rond het conflict onder een goed gesternte van start kan gaan. De top tussen Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne, die nog voor deze maand gepland staat, werd afgelopen maand door de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd op de G7-top in Biarritz. Dezelfde vier landen onderhandelden in 2014 en 2015 ook al de Minsk-akkoorden, die een einde moesten maken aan het geweld, maar daar niet in slaagden. Derde keer, goede keer, is de hoop na de gevangenenruil.

Al is de hoerastemming verre van compleet. Een van de gevangenen die door Kiev werden vrijgelaten, is Vladimir Tsemakh. De separatistencommandant wordt verdacht van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014, waarbij 193 Nederlandse slachtoffers vielen. Tsemakh werd pas in juli van dit jaar opgepakt, en zijn vrijlating was een breekpunt voor Moskou. Zonder hem geen deal. Net dat doet velen vermoeden dat hij inderdaad iets te maken had met de aanslag, en Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU, had er bij Zelensky op aangedrongen om Tsemakh niet vrij te laten. Maar de Oekraïense president ziet het als zijn missie om de oorlog in zijn land te stoppen, hij ziet deze ruil als een eerste stap daar naartoe, en het vrijlaten van de commandant als een noodzakelijk kwaad.