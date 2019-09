Trump blaast vredesgesprekken met taliban op

Exact een week geleden kondigden de Amerikanen aan dat ze een princiepsakkoord hadden met de taliban. Een jaar lang had de afgezant van Washington, in negen moeizame rondes, in Doha onderhandeld met de islamitische rebellen. Die beloofden uiteindelijk dat ze van Afghanistan niet opnieuw een vrijhaven voor terroristen zouden maken, Washington zou in ruil een kleine helft van zijn troepen terugtrekken. De rest zou later volgen, en president Donald Trump zou kunnen zeggen dat hij had gedaan wat Barack Obama niet had gekund: een einde maken aan de Amerikaanse oorlog in Afghanistan, een militaire operatie die hij altijd al een verspilling van tijd en geld vond. Trump zou zo meteen ook een belangrijke campagnebelofte inlossen.

Maar dan, zaterdagavond, stuurde de Amerikaanse president een reeks tweets de wereld in. Daarin onthulde hij dat er voor vandaag in zijn buitenverblijf Camp David een uiterst geheime ontmoeting stond gepland met een aantal talibanleiders en met de Afghaanse president Ashraf Ghani. En in een moeite door, dat hij die ontmoeting had afgezegd en meteen de hele vredesonderhandelingen stopzette. Omdat bij een aanslag van de taliban, afgelopen donderdag in Kaboel, een Amerikaanse soldaat was omgekomen.

Wispelturig

Dat Trump talibanleiders wou overvliegen, doet wenkbrauwen fronsen. Binnen twee dagen is er in de VS de herdenking van de aanslagen van 9/11, die door Al Qaeda in Afghanistan werden gepland, onder het goedkeurende oog van de taliban. Net om hen van de macht te verdrijven, viel de VS 18 jaar geleden het land binnen. Dat Trump het vredesproces helemaal opblaast als reactie op één Amerikaans slachtoffer, verbaast nog meer. De oorlog in Afghanistan eiste al meer dan 2.300 Amerikaanse levens, en de taliban hadden nooit beloofd dat ze met aanslagen op Amerikaanse doelen zouden stoppen voor er een formeel akkoord was.

De krant The New York Times schrijft dat de president onder toenemende druk staat van conservatieven om de 14.000 Amerikaanse soldaten in Afghanistan niet te haastig terug te trekken. Critici vrezen dat de talibancommandanten in het veld niet zomaar zullen opvolgen wat de topmannen met Washington hebben afgesproken, en dat een deal met de islamitische rebellen een terugkeer van Al Qaeda zou vergemakkelijken. Anderzijds is niet gezegd dat die deal nu dood en begraven is. Donald Trump is wispelturig in zijn beslissingen. Vorig jaar in mei cancelde hij abrupt een tweede ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, om ze amper een paar dagen later opnieuw op de agenda te zetten.