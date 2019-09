Slechts 650.000 euro per jaar? “Een handicap”, vindt De Clerck

Een warm welkom

290.000 euro bruto per jaar, omgerekend niet meer dan de eerste minister. Zo veel mogen overheidsmanagers in ons land maximaal verdienen. Voor de beursgenoteerde overheidsbedrijven Bpost en Proximus ligt dat maximum op 650.000 euro per jaar. En dat bedrag is eigenlijk nog te laag, vindt Stefaan De Clerck, voorzitter van de raad van bestuur van Proximus. “Iedereen weet dat dit een heikel punt is: de verloning is elders veel groter”, zei hij in De Zevende Dag. “Je start bij het zoeken naar een CEO met een handicap.”

Die zoektocht is nodig nu bekendraakte dat Dominique Leroy ten laatste op 1 december Proximus ruilt voor de Nederlandse concurrent KPN. Ze wordt niet alleen gelokt door een “uitdagende buitenlandse ervaring”, maar ook door een aantrekkelijker loon van 935.000 euro, aangevuld met bonussen. Dat is een pak meer dan de 523.000 euro die ze vorig jaar bij Proximus opstreek.

Stefaan De Clerck pleit er nu voor om de loonafspraken te beschouwen als een referentie, maar niet als een absoluut plafond. Op die manier moeten tijdens onderhandelingen bepaalde elementen aangepast kunnen worden, vindt de oud-CD&V-minister. Nochtans heeft de raad van bestuur van die overheidsbedrijven de voorbije jaren meer vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen. Ook om de verloning op te trekken. “Maar daar moet de hoofdaandeelhouder wel mee instemmen”, zegt De Clerck. En dat is nog altijd de Belgische staat, met 53 procent van de aandelen van Proximus.

Strategische beleidskeuzes

Bij het begin van de legislatuur liet minister Alexander De Croo (Open VLD) al verstaan dat de raden van bestuur “autonome organen zijn, ook als het gaat om loonpolitiek”. Toch werd de voorbije jaren niet geraakt aan de geldende afspraken. Een maand geleden, toen uitlekte dat Bpost-CEO Koen Van Gerven straks vertrekt, klonken gelijkaardige geluiden bij de liberalen. Afscheidnemend staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) schuift de hete appel door naar de volgende regering, maar pleit er wel voor om “te blijven benchmarken”.

Groen-Kamerlid Kim Buyst vindt het onbespreekbaar om het loonplafond te verhogen. “Als meerderheidsaandeelhouder hebben wij als overheid de plicht om het goede voorbeeld te geven. Dat betekent dat het niet logisch is dat een CEO meer verdient in één jaar dan een gewone werknemer in meer dan twintig jaar”, klinkt het.

Bij N-VA denken ze aan een andere oplossing: het meerderheidsbelang afbouwen. “Dan is het niet meer aan de politiek om zich in te laten met de lonen van managers of met het opdringen van allerlei strategische beleidskeuzes”, zegt Kamerlid Michaël Freilich.

Niet meteen opstappen

Stefaan De Clerck wil overigens dat Dominique Leroy nog zo lang mogelijk op post blijft. In een brief, die maandag overhandigd wordt aan De Clerck, eisen de vakbonden dat Leroy onmiddellijk vertrekt aangezien ze overstapt naar een concurrent en gevoelige informatie zou kunnen meenemen. Daar ziet De Clerck geen graten in. “De raad van bestuur is ervan overtuigd dat de digitale shift moet worden voortgezet”, vindt hij.