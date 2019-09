Heisa door nazi-tentoonstelling in Den Bosch

In het Nederlandse Den Bosch is enige deining ontstaan door de tentoonstelling Design van het Derde Rijk in het plaatselijke Design Museum. De expositie toont allerhande gebruiksvoorwerpen van de nazi’s – van helmen en broches tot kasten en bestek – en dat kan niet iedereen bekoren.

Zondag waren er enkele betogingen in Den Bosch, zowel van communistische jongeren als van verzetsstrijders. Museumdirecteur Timo de Rijk zegt weliswaar begrip te hebben voor de gevoeligheden, maar vindt dat “ook moreel slechte geschiedenis een plek verdient. Dezelfde mensen maakten mooie dingen én ontwierpen gaskamers. Ik denk dat ik staande kan houden dat het nazisme een – weliswaar uiterst kwaadaardige – maar ook een heel belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 20ste-eeuwse cultuur.”

Omdat de tentoonstelling ook mensen met extreme gedachten zou kunnen aantrekken, houdt het Designmuseum er een stringente ticketverkoop op na. Alleen wie op voorhand via het internet tickets bestelde, en zijn identiteitsgegevens opgaf, mag binnen. De dag zelf aan de kassa een kaartje kopen kan niet. Er waren volgens de plaatstelijke pers zondag minsten honderd mensen die op die manier onverrichter zake weer naar huis moesten. (frp)