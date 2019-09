Scholen breken massaal hun speelplaats uit

Veel speelplaatsen in Vlaanderen zien er al decennia hetzelfde uit. “Ietwat triestige, grote betonnen vlaktes, soms zonder het minste groen”, zegt Phaedra Van Keymolen van Milieuzorg op School (MOS). En dat moet nu om tal van redenen veranderen.

Zo zorgt de verharding van grote oppervlaktes er vandaag nog te vaak voor dat regenwater niet in de ondergrond dringt, wat slecht is voor het grondwaterpeil én voor wateroverlast kan zorgen. Om dat in de toekomst te vermijden, riep de Vlaamse overheid verenigingen, organisaties en ook scholen op om komaf te maken met die grote geasfalteerde, gebetonneerde en geplaveide terreinen. Vooral scholen zijn gretig op die oproep ingegaan, zo blijkt uit het overzicht van de projecten die van minister Van den Heuvel nu financiële steun krijgen voor het ontharden van hun terreinen.

Bomen en buitenklas

“Bij scholen leeft dit enorm, zeker nadat ze een aantal goede voorbeelden zagen van speelplaatsen die soms met bescheiden middelen fors werden vergroend”, aldus Phaedra Van Keymolen. “Vergroening houdt bijvoorbeeld in dat de verharding van een deel van de speelplaats wordt uitgebroken, dat er bomen komen of desnoods verrijdbare plantenbakken. Of dat er ruimte komt voor een buitenklas, kwestie dat een leraar niet met zijn klas naar een park moet om wat natuur te zien.”

Internationaal onderzoek wijst op nog andere voordelen: “Kinderen bewegen meer op zo’n speelplaats, omdat die meer uitdagingen biedt. Het leidt ook tot minder pestgedrag.” Want kinderen die het druk hebben met spelen, vervelen zich niet. En hebben dus ook geen tijd om te pesten.

In Nederland zijn al tal van voorbeelden waarbij de betonnen speelplaats heeft plaatsgemaakt voor een meer natuurlijke speelomgeving. Hollandse Hoogte / Bert Beelen

Blotevoetenpad

Kleuter- en basisschool den Heuvel in het Antwerpse Kalmthout is één van de scholen die financiële steun krijgt toegewezen. “Met het geld gaan we op de terreinen van onze kleuterschool een paar honderd vierkante meter verharding uitbreken om op die plaats een volledig natuurlijke speeltuin te bouwen: we denken daarbij ook aan een blotevoetenpad en het aanplanten van geurige bloemen en planten”, zegt directeur Dirk Baeyens.

Hij beseft dat zo’n groene speelplaats ook een paar kleine nadelen heeft: “Kleuters en klaslokalen die sneller vuil worden. Maar we denken dat die nadelen echt niet opwegen tegen de voordelen.”

Volledige speelplaatsen tot de laatste betontegel opbreken en vergroenen, wordt voor alle duidelijkheid maar zelden gedaan. “Enige verharding van een speelplaats blijft nodig. Want zelfs het sterkste gras kan niet op tegen het energieke geloop van honderden leerlingen.”