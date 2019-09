Koninklijke familie viert Bevrijding, Laurent dolt met huwelijkspaar

In heel ons land werd afgelopen weekend de 75ste verjaardag van de Bevrijding van de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog gevierd. In Brugge maakte de Britse prins Andrew (59) zaterdag zijn eerste publieke optreden sinds hij in opspraak kwam in het seksschandaal rond de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein. Onze koning Filip had zijn jongere broer prins Laurent (55) naar de stad gestuurd. Het leverde een bijzondere combinatie op, waarbij twee koninklijke families hun zwarte schapen afvaardigden. Andrew had er nogal wat moeite mee om een bloemenkrans aan een paal te bevestigen en Laurent dolde met een paar dat zijn huwelijk vierde.

Het was het eerste publieke optreden van de Britse prins Andrew sinds hij in opspraak kwam in het seksschandaal rond Jeffrey Epstein BELGA

Op zondag werd ons vorstenpaar Filip en Mathilde in het Antwerpse Stadspark ontvangen door burgemeester Bart De Wever (N-VA) voor een officieel herdenkingsmoment. Daar tekende overigens ook Randolph Churchill present, achterkleinzoon van de Britse oorlogspremier Winston Churchill.(jvr, dhs)