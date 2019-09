Zelfmoordlijn zoekt vrijwilligers

De Zelfmoordlijn is op zoek naar extra vrijwilligers om alle oproepen op de verschillende kanalen (telefoon, e-mail en chat) ordentelijk te kunnen beantwoorden. Vorig jaar kreeg de hulplijn 1813 meer dan 15.000 oproepen, dat zijn er bijna 40 per dag.

België heeft de hoogste zelfdodingscijfers van West-Europa. Elke dag stappen in Vlaanderen drie mensen uit het leven. “De Zelfmoordlijn is eigenlijk constant op zoek naar extra mensen die mee de telefoon of de chat willen beantwoorden omdat we weten dat er nog altijd mensen zijn die ons proberen te contacteren en die niet meteen een gesprek kunnen krijgen”, zegt Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

Iedereen die zich geroepen voelt is welkom, maar niet iedereen kan uiteindelijk ook effectief starten als vrijwilliger. 1813 zorgt voor een opleiding en op het einde daarvan zal duidelijk zijn wie geschikt is voor de job, zegt Pauwels. Op dit moment heeft de Zelfmoordlijn 161 vrijwilligers. Om de toevloed aan te kunnen, moet dat aantal groeien naar 250 vrijwilligers.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op www.zelfmoord1813.be. Tussen 18 uur en 2 uur ‘s nachts is het via de telefoon het drukst.

