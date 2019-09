Emir van Koeweit opgenomen in Amerikaans ziekenhuis, ontmoeting met Trump uitgesteld

De emir van Koeweit, de 90-jarige sjeik Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, is opgenomen voor “medische onderzoeken” in een ziekenhuis in de Verenigde Staten. Daardoor is een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump uitgesteld, meldt het officiële persagentschap Kuna zondag.

Afgelopen augustus wenste de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif de emir nog een spoedig herstel toe, toen hij op bezoek was in Koeweit. Er waren toen geen aanwijzingen dat de gezondheidstoestand van de man erop achteruitging.

Persagentschap Kuna stelde toen dat Sheikh Sabah “hersteld was en nu in goede gezondheid verkeerde”, zonder verdere details te geven.

Zondag liet het persagentschap dan weer weten dat de emir in een ziekenhuis in de VS is opgenomen voor “medische onderzoeken”. Ook nu werden geen details bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat zijn ontmoeting met president Trump wordt uitgesteld. Wanneer het onderhoud wel zal plaatsvinden, wordt later bekendgemaakt. De emir was afgelopen maandag al naar de VS gereisd en zijn ontmoeting met de Amerikaanse president was voorzien voor 12 september.

Het Witte Huis bevestigt dat de vergadering is uitgesteld. “De president wenst zijn vriend een spoedig herstel toe en zal hem in Washington verwelkomen zodra hij zich beter voelt”, klinkt het in een mededeling.

De laatste openbare verschijning van de emir dateert van begin augustus toen hij deelnam aan het offerfeest.