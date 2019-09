Opnieuw spanning in Libanon: "Hezbollah haalt Israëlische drone neer”

Hezbollah heeft maandag aangekondigd dat ze een “Israëlische drone” heeft neergehaald op het moment dat hij de grens met Libanon overstak. Vorige week kwam het nog tot een confrontatie tussen de Libanese beweging en Israël.

De strijders van Hezbollah “hebben gereageerd met wapens op een Israëlische drone op het moment dat hij de grens overstak in de richting van het dorp Ramieh” in het zuiden van Libanon. Dat staat in een mededeling van de beweging. De drone werd neergeschoten en is nu in handen van Hezbollah, klinkt het nog.

Vorige week liepen de spanningen tussen de twee landen op, toen langs beide kanten raketten werden afgevuurd.