Belgische klimster gered na val van berg in Maleisië

Mount Kinabalu is één van de hoogste toppen in Zuidoost-Azië. Foto: EPA

Een 23-jarige Belgische klimster is in Maleisië gered nadat ze gewond raakte op de Kinabalu-berg.

Zaterdagochtend rond 10 uur lokale tijd werden de hulpdiensten verwittigd omdat een jonge Belgische vrouw gevallen was tijdens de klim naar de top van de Kinabalu. De vrouw zou gewond geraakt zijn aan het been. “Twee klimmers en acht brandweermannen werden naar de plaats van het ongeval gestuurd. De operatie heeft zo’n vier uur geduurd”, klonk het in een statement van de hulpdiensten.

De vrouw werd naar beneden gebracht in een zogenoemde ‘Robinson stretcher’, een lichte brancard die in de bergen geregeld gebruikt wordt. De vrouw werd naar het lager gelegen Timpohon Gate gebracht, vanwaar ze naar een ziekenhuis overgebracht werd.

De Kinabalu is met z’n 4.095 meter een van de hoogste toppen in Zuidoost-Azië en wordt daarom heel geregeld beklommen. Hoe de jonge vrouw kon vallen, is nog niet bekend.