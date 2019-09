Volledig flatgebouw in Londen in lichterlaaie: 125 brandweermannen ingezet

De Londense brandweer is maandagochtend opgeroepen voor een enorme brand in het zuiden van de stad. In Worcester Park staat een volledig flatgebouw van vier verdiepingen hoog in lichterlaaie. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend.

De beelden laten weinig aan de verbeelding over: het flatcomplex zal - eens geblust - volledig in de as liggen. De brandweer werd in de nacht van zondag op maandag opgeroepen en moest meteen alles op alles zetten.

We now have 20 fire engines and around 125 firefighters at the scene of a flat fire in #WorcesterPark. The whole of the four storey building is alight https://t.co/vwKhI20eC7 pic.twitter.com/pk59FflIKp — London Fire Brigade (@LondonFire) September 9, 2019

“Toen we aankwamen zagen we meteen een goed ontwikkelde en intense brand”, klinkt het bij de brandweer. “Het is een grote uitdaging, want alle verdiepingen staan in brand. We werken hard om het vuur onder controle te krijgen. Sowieso zullen we de hele dag nog ter plaatse zijn. We vragen mensen om de buurt te vermijden en buren om ramen en deuren gesloten te houden.” Er zijn nog geen gewonden gemeld.