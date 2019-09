Schotse assistent van Roberto Martinez zingt volkslied niet mee

Met Shaun Maloney (36) heeft België een Schotse assistent in dienst. De gewezen middenvelder speelde jarenlang voor Schotland en is bevriend met de Schotse doelman David Marshall. Maar als straks in Hampden Park de volksliederen worden gespeeld, houdt Maloney te tanden op elkaar.

“Ik ben altijd dol geweest op het volkslied, maar straks zing ik niet mee”, zegt de 47-voudige international. “Ik moet professioneel en respectvol zijn tegenover mijn werkgever. Ik mag me niet laten meevoeren door de sfeer en moet ­eraan denken wie me ­betaalt.”

Van 10.000 naar 2.000 Belgische fans

Zes jaar geleden waren er nog 10.000 Belgische supporters om de Rode Duivels één van de laatste horden richting WK 2014 in Brazilië te zien nemen. Vandaag wordt het iets bescheidener, hoewel bij winst in Glasgow de kwalificatie voor het EK 2020 ook nagenoeg zal vaststaan. Er worden deze keer maar 2.000 Belgen in Hampden Park verwacht.

In 2013 (0-2-winst) stonden de jonge Rode Duivels op de drempel om voor het eerst in twaalf jaar nog eens aan een groot toernooi deel te nemen. Vandaag, drie toernooien verder, is deze kwalificatie zo’n makkie dat veel fans het niet meer de moeite vinden om de oversteek naar Schotland te maken.

Bond waarschuwt voor vuurwerk

De 2.000 Belgische supporters die vanavond in Hampden Park de wedstrijd bijwonen, krijgen een dwingende wenk van de Belgische bond. Bij het vorige bezoek aan Glasgow had een supporter een vuurstaaf meegenomen en ontbrand in de tribune. De politie kwam tussenbeide en de fan verdween in Schotland achter de tralies.

In Groot-Brittannië wordt er veel strenger opgetreden tegen pyrotechnisch materiaal en is Bengaals vuur in het stadion een zeldzaamheid. De Belgische fans wordt op het hart gedrukt niets te riskeren.