John Crombez vindt optrekken loonplafond bij Proximus “onzinnige discussie”

Het optrekken van het loonplafond voor de CEO’s van overheidsbedrijven is een “onzinnige discussie”, want ze heeft ons nooit belet goede kandidaten te vinden voor de NMBS en Proximus. Dat heeft SP.A-voorzitter John Crombez, die deel uitmaakte van de regering-Di Rupo die de plafonnering indertijd invoerde, maandag verklaard in De Ochtend op Radio 1.

Crombez reageerde daarmee op de discussie die is ontstaan over het loonplafond van 650.000 euro voor de CEO’s van overheidsbedrijven, na het aangekondigde vertrek van Dominique Leroy bij Proximus. De voorzitter van de raad van bestuur, Stefaan De Clerck, pleitte er zondag voor het plafond aan te passen. Dat zou immers een handicap vormen bij de zoektocht naar een opvolger.

Volgens de sp.a-voorzitter heeft het debat echter “geen grond”. De raad van bestuur moet werken volgens de regels die de aandeelhouders bepalen, dus volgens de wetten van het parlement, aldus Crombez, die benadrukt dat overheidsbedrijven het voorbeeld moeten blijven geven. De discussie moet voor hem dan ook niet gaan over het loonplafond, maar over de kostprijs van telecom en over de noodzakelijke investeringen in de toekomst.