Ongezien: Boris Johnson wil met 'truc met twee brieven' uitstel voor Brexit vragen (maar niet echt)

Opvallend nieuws uit het Verenigd Koninkrijk, waar premier Boris Johnson een beslissing van zijn parlement zou willen omzeilen met een handigheidje. ‘The Daily Telegraph’ citeert maandagochtend een bron uit de kringen rond de eerste minister die zegt dat Johnson zich niet zomaar zal neerleggen bij het uitstel.

Vorige week stemde het parlement ervoor om uitstel te vragen voor het zogenoemde artikel 50, waardoor een harde Brexit zonder deal met Europa vermeden wordt. De wet wordt normaal gezien vandaag bekrachtigd door de koningin. Alleen: de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk is daar tegen. Als hij verplicht wordt om uitstel te vragen, zal hij dat volgens bronnen binnen zijn kabinet niet zomaar doen. “Johnson zou een brief kunnen meesturen met dat officiële verzoek, waarin hij stelt dat hij geen reden ziet voor dat uitstel tot na 31 oktober”, zegt de bron aan ‘The Daily Telegraph’. “Dan zal Europa zich afvragen: Waarom? Er is een duidelijke weg: Europa moet het uitstel weigeren.”

Boris Johnson heeft in zijn eerste weken als eerste minister nog niet veel positief nieuws gekregen over de Brexit. Eerst stapte een lid van zijn meerderheid over naar de oppositie waardoor hij z’n meerderheid kwijt was en dit weekend stapte ook een minister uit zijn regering op. Dat Johnson de wet die vandaag bekrachtigd wordt zou willen negeren, kan zware gevolgen hebben. Volgens voormalig procureur generaal Dominic Grieve is Johnson gebonden aan de wet zoals elke andere burger. “En als hij probeert die te negeren, dan zal de regering voor het gerecht worden gebracht om die te dwingen zich toch aan de wet te houden en uitstel voor de Brexit te vragen. Doet Johnson dat dan nog steeds niet, dan kan hij naar de gevangenis gestuurd worden.” Om dat te vermijden zou Johnson dus wél uitstel willen vragen - en de wet naleven - om meteen erna toch zijn zin te doen en een brief na te sturen.