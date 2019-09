Nieuwe Waalse regering in zicht: onderhandelaars zetten eindsprint in

De onderhandelaars over een nieuw Waals regeerakkoord hebben zondagnacht tot in de vroege uurtjes rond de tafel gezeten. Iets voor 06.00 uur was de vergadering afgelopen, maar de drie betrokken partijen - PS, MR en Ecolo - komen maandagnamiddag weer samen om de laatste discussiepunten af te ronden, meldden verschillende media.

Het ziet er naar uit dat de ambitie om te landen voor de Waalse Feesten van volgend weekend, kan worden gehaald. Daarvoor moeten de onderhandelaars de komende uren of dagen een akkoord kunnen sluiten. Een van de belangrijkste struikelblokken draait rond de Waalse wapenexport.

Eens de discussies afgerond zijn, moeten de onderhandelaars nog eens met de fijne kam door de teksten gaan. Nadien moeten ze groen licht krijgen van de partij-instanties en de leden. Daarna volgt de verdeling van de ministerposten en is de paars-groene regering een feit.

Ter herinnering: dat was niet de gedroomde constellatie van PS en Ecolo. Zij wilden in eerste instantie een “zo progressief mogelijke coalitie” tot stand brengen. Hun poging botste al gauw op de aankondiging van het cdH om voor de oppositie te kiezen en een njet van de PVDA. Ze probeerden zelfs steun te zoeken in het parlement voor een project waarbij ze via overleg met het middenveld een regeerakkoord zouden schrijven, maar dat bleek al snel een doodgeboren kind.

Het was uiteindelijk begin deze zomer dat de MR, de op één na grootste partij in het zuiden van het land, aan de onderhandelingstafel werd uitgenodigd. Sindsdien verlopen de onderhandelingen in de grootste discretie.

Parallel lopen ook de onderhandelingen over de Franse gemeenschap, die bestaat uit leden van de Waalse en de Brusselse regering. In Brussel zit niet de MR, maar DéFi in de regering met PS en Ecolo.