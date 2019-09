Directeur Antwerpse luchthaven: “Brussel lijkt wel Kosovo”

Air Antwerp, de luchtvaartmaatschappij die vanaf vandaag vluchten organiseert tussen Antwerpen en Londen, is met een pittige quote gelanceerd. Marcel Buelens , directeur van de Antwerpse luchthaven, was op Radio 1 niet onder de indruk van onze hoofdstad: “Antwerpen heeft nog wel een mooi station, maar eens je in Brussel bent, waan je je in Kosovo.”

Marcel Buelens was uitgenodigd voor een gesprek in De Ochtend op Radio 1 om wat tekst en uitleg te geven over de nieuwe verbinding tussen Antwerpen en Londen. Toen het over de treinverbinding tussen die twee steden ging, zei Buelens dat Brussel-Zuid wel op Kosovo leek. “De leut is er helemaal af als je dan ook nog eens in Rijsel en Brussel moet stoppen”, zei hij.

De vliegverbinding tussen de twee steden mikt vooral op zakenmannen en -vrouwen. Het is niet de eerste keer dat de lijn tussen Antwerpen en Londen opgestart wordt, om kort nadien opnieuw opgedoekt te worden. Afwachten of het Air Antwerp wél lukt.