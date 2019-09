Dolle taferelen bij eerste training van Diego Maradona bij nieuwe club: duizenden fans, tranen op persconferentie

Diego Maradona is opnieuw aan de slag als trainer. De 58-jarige Argentijn heeft in eigen land een contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij de hekkensluiter, Gimnasia y Esgrima. Zijn eerste training was meteen een schot in de roos met duizenden fans die voor een zinderende sfeer zorgden. Het deed “pluisje” iets want op de persconferentie achteraf kon hij de tranen niet tegenhouden.

Maradona moet de club uit La Plata, gelegen op 60 kilometer ten zuiden van Buenos Aires, behoeden voor degradatie uit de hoogste profdivisie, de beroemde coach debuteert op 15 september tegen Racing Club. De voormalige topvoetballer fungeerde nog tot juni als trainer van de Mexicaanse tweedeklasser Dorados de Sinaloa maar stopte om gezondheidsredenen met die baan. Toch gaat hij het in eigen land nu weer proberen nadat hij in juli in Buenos Aires een knie-operatie onderging.

Onder het goedkeurend oog van zijn vriendin Rocio Oliva (29) en duizenden enthousiaste fans deed Maradona meteen wat hij het beste kan: de show stelen/coachen met veel gestes en (hopelijk) aanstekelijk enthousiasme. Of zijn trainerskwaliteiten Gimnasia y Esgrima kunnen redden, weten we ongetwijfeld al binnen enkele weken want plots is de club dankzij zijn nieuwe coach uiteraard wereldnieuws...

“Ik ben geen tovenaar”

Op de persconferentie achteraf werd Maradona emotioneel toen de dochter van voormalige Argentijns president Cristina Kirchner het woord nam. “Vandaag voelde ik me in de hemel”, zei hij (zie filmpje onderaan). “Ik waande me echt in de hemel toen het ganse stadion “Diego! Diego!” riep. Maar zoals ik ook al tegen de heb gezegd jongens: ik kan niets beloven. Ik ben geen tovenaar, anders volstond de verwelkoming van vandaag al.”

Ondanks zijn duidelijk nog pijnlijke knieën maakte Maradona nog enkele sprongetjes toen het publiek scandeerde “al wie niet springt, is van Engeland”. Maradona scoorde tegen Engeland in 1986 met de hand van God.

Así fue el saludo de la hermana de Cristina Kirchner que emocionó a Diego Maradona https://t.co/uOR3adL5FU pic.twitter.com/oYQzNSvFTy — infobae (@infobae) September 8, 2019

'Today I felt I was in heaven' - #Maradona on coaching debut pic.twitter.com/BbSnTXWi56 — Ruptly (@Ruptly) September 9, 2019

Un traductor en Twitter que me pueda traducir lo que quiso decir Maradona 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/K7MMXrd4tb — Mundo 🌍 Argentina 🇦🇷 España 🇪🇸 (@Actualidadworld) September 9, 2019

