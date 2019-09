De uitbaters van IJssalon Julienne in Preulegem in Ninove zijn het slachtoffer geworden van een diefstal op klaarlichte dag. De dieven konden een grote som geld buitmaken.

“Onze verkoopwagen stond vrijdag in de namiddag in onze garage vlak naast de zaak”, zegt uitbaatster Hilde Slagmulder. “Mijn man had de poort op een kier gezet, zodat de ruimte wat kon verluchten. Omstreeks ...