Jongeman crasht met quad voor ogen van vriendin

Een 29-jarige man is zondagavond overleden toen hij in Marchin, vlak bij Hoei, crashte tegen een geparkeerde auto.

De man was net voor half negen op pad met z’n quad. Zijn vriendin volgde in de auto en zag hoe het misliep. Hij reed met hoge snelheid in op een stilstaande wagen. De vrouw probeerde nog te helpen en ook vrienden die in de buurt aanwezig waren op de feesten van Marchin, kwamen nog toegesneld. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niks meer betekenen: de jonge man stierf kort na het ongeval aan zijn verwondingen.