Routinecontrole loopt slecht af: agent hersendood na schietpartij in Luik

In Luik is maandagochtend rond 8.20 uur een agent zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Franstalige media meldden dat de agent is omgekomen, maar volgens de politie is de man hersendood. De schutter is omgekomen.

De feiten speelden zich af in de Rue de Visé. De politie wou er een bestuurder van een geparkeerde wagen controleren, omdat hij leek te slapen achter het stuur. Maar de man greep meteen naar een wapen en schoot de agent neer. Het was de collega van de getroffen politieman die reageerde en de dader neerschoot.

Volgens RTL zou de agent aan het hoofd gewond geraakt zijn door de kogel. De politieman was er erg aan toe en zijn situatie ging verder achteruit in het ziekenhuis. De politie van Luik meldde in een bericht op Twitter dat alle agenten bang afwachten op verder nieuws.

Jessica Vandervecken, die in de straat woont, was met haar tweejarig zoontje in de buurt toen het drama gebeurde. “Ik heb enkel een man op de grond zien liggen. Er was erg veel bloed. Waarschijnlijk was het de aanvaller, want er zaten enkele agenten op hem.” De vrouw maakte ook enkele foto’s. “Maar nu blijf ik binnen en ver van de ramen. Het is te gevaarlijk met mijn zoontje van twee. Ik heb wel nog gezien dat er twee ziekenwagens vertrokken zijn.”

De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, reageerde op Twitter.