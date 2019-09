Opgepast voor valse e-mails van ‘Het Nieuwsblad’ om abonnement op te zeggen

Op het internet circuleren valse mails onder de naam van ‘Het Nieuwsblad’. We willen iedereen daarvoor waarschuwen: Het Nieuwsblad zal nooit kredietkaartgegevens vragen om een abonnement op te zeggen.

Oplichters informeren de ontvangers van zo’n mail over het feit dat ze een zogenoemd Slim + abonnement zijn aangegaan. Er staat in vermeld dat voortaan een papieren krant wordt opgestuurd en er digitaal toegang is tot alle kranten. De afzenders maken ook gewag van een kostprijs van 30,50 euro per maand en een looptijd van twee jaar. Wie daarna doorklikt op de knop ‘Opzeggen’ moet zijn kredietkaartgegevens invullen. Het is op die manier dat nietsvermoedende ontvangers van de mail geld afhandig gemaakt wordt.

De imitatie van e-mails van Het Nieuwsblad is vrij professioneel uitgevoerd, waardoor er verwarring zou kunnen ontstaan. Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Het Nieuwsblad verstuurt enkel e-mails van adressen die eindigen op @nieuwsblad.be, @mail.nieuwsblad.be of @service.nieuwsblad.be. Onderaan de e-mails staan ook adresgegevens van Roularta en niet van Mediahuis, de groep waartoe Het Nieuwsblad behoort. ‘Het Nieuwsblad’ zou u ook nooit om uw kredietkaartgegevens vragen bij het opzeggen van een abonnement.

Mocht u toch twijfelen of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met onze klantendienst. Dat kan telefonisch op 02/790.21.15 of via chat op onze servicepagina: www.nieuwsblad.be/klantendienst