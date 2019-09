Vrachtwagen met 605 biggen gekanteld: deel gestorven, deel ontsnapt

Sint-Laureins - In de Molenstraat in Watervliet bij Sint-Laureins hebben heel wat biggen maandagmorgen het leven gelaten bij een zwaar ongeval.

Net voor de grenspaal met Nederland kantelde rond negen uur een vrachtwagen met 605 biggen aan boord. De chauffeur raakte daarbij lichtgewond. Een deel van de biggen is bij het ongeval gestorven, een ander deel ontsnapte. Het was een flinke klus om alle dieren terug te halen, maar dat lukte. De weg was een tijd versperd. Momenteel worden alle dieren overgeladen in een andere truck.