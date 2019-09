De Wever: “Onderhandelingsteam is klaar, nu zal het vooruitgaan”

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft met een foto op zijn Facebookpagina nog eens gealludeerd op de aanslepende onderhandelingen over een federale regering. “Mijn onderhandelingsteam is klaar”, zei hij.

We hebben nu al maanden geen regering, dat weet N-VA-voorzitter Bart De Wever als geen ander. In Antwerpen ontmoette hij een groep ‘strijders’ met wie hij graag op de foto ging. Het bijschrift erbij op Facebook - “Nu zal het vooruitgaan” - leest misschien wel wat wrang. Want een regering is er nog lang niet. Verwacht wordt dat informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte nog meer tijd krijgen om te onderhandelen, maar van formatie is voorlopig nog geen sprake.