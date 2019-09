Nieuwe maatschappij vliegt van Antwerpen naar Londen: “Groot verschil met de trein”

De nieuwe luchtvaartmaatschappij Air Antwerp vliegt vanaf vandaag elke weekdag drie keer per dag van de luchthaven van Deurne naar het centrum van Londen, voor minder dan 200 euro. Met een Fokker van 26 jaar oud. Daarmee wil het het gat opvullen dat VLM na zijn faillissement achterliet. Maar kan dat lukken? En is er wel nood aan een verbinding Antwerpen-Londen?

Wat is Antwerp Air?

De nieuwe luchtvaartmaatschappij is in handen van CityJet (75%) en KLM (25%). “Dat is goed en slecht nieuws. De nieuwe maatschappij kon vlot een licentie verwerven omdat er voldoende ...