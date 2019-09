Anderlecht-spelers Dewaele en Sambi Lokonga verlaten nationale beloftenselectie, Johan Walem roept Bataille op

Sieben Dewaele en Albert Sambi Lokonga verlaten de selectie van de Belgische beloften. Dat heeft bondscoach Johan Walem maandag laten weten. De Belgische T1 roept Jelle Bataille van KV Oostende op als vervanger.

Walem meldt dat Dewaele met een blessure out is. Zijn teammaat bij Anderlecht, Sambi Lokonga, krijgt van de bondscoach rust. De 20-jarige Bataille vervoegt de groep maandag.

De Belgische beloften openden hun kwalificatiecampagne voor het EK in 2021 vrijdag met een valse noot in Wales, dat met 1-0 won. De troepen van Walem ontvangen dinsdag Bosnië en Herzegovina in het stadion van OH Leuven.