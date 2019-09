België strijdt mee tegen bosbranden in Amazonegebied

België stuurt maandag materiaal naar Bolivia in de strijd tegen de bosbranden in Amazonegebied. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken, die de missie van het snelle interventieteam B-Fast coördineert.

“Vandaag zullen 336 tenten, 14 generatoren en 672 muskietennetten vertrekken naar het getroffen gebied. Deze goederen moeten de reddingswerkers van de Civiele bescherming van Bolivia helpen in hun strijd tegen de bosbranden”, aldus de Federale Overheidsdienst.

LEES OOK: Brazilië telt de ergste maar niet de meeste bosbranden: ook in deze landen staat de natuur in brand (+)

Het Zuid-Amerikaanse land had zelf de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. Ons land biedt de hulpgoederen aan via een coördinatiemechanisme van de Europese Unie. Ook andere Europese landen hebben beslist gespecialiseerde hulp te sturen.

Een medewerker van de ambassade in Lima (Peru) zal naar Santa Cruz - de grootste stad van Bolivia - trekken om zich te vergewissen van de correcte levering van de goederen. Verschillende andere overheidsdiensten zorgen voor logistieke en administratieve steun.

Meer dan 4 miljoen hectare Amazonegebied is al in vlammen opgegaan. Het gaat om de meest verwoestende branden in meer dan tien jaar tijd. Afgelopen vrijdag zaten presidenten en vertegenwoordigers van alle Zuid-Amerikaanse landen die een deel van het Amazonewoud op hun grondgebied hebben, in Colombia samen om een gemeenschappelijke strategie uit te werken voor het behoud en een duurzame ontwikkeling van het Amazonewoud.