Infrabel investeert 1,2 miljoen euro in nieuwe spoorwegbrug aan Parkabdij in Heverlee

Leuven - Midden september start Infrabel met de bouw in Heverlee van de nieuwe Parkwegbrug over de spoorlijn Leuven-Ottignies die de Philipssite via de Tivolistraat verbindt met de Parkabdij. De brug, die in de praktijk vooral gebruikt wordt door fietsers en voetgangers, zal midden 2020 klaar zijn. Infrabel investeert 1,2 miljoen euro in deze nieuwe infrastructuur.

Nadat Infrabel bij een inspectie allerlei defecten vaststelde aan de bestaande brug werd deze in april 2016 afgesloten voor alle verkeer. Zo bleken het wegdek en de brugpijlers barsten te vertonen en delen van de muur naar beneden te vallen. Omdat de brug niet meer veilig was om er weggebruikers over te laten passeren en ook risico’s inhield voor het treinverkeer werd deze in september van dat jaar afgebroken.

Leuven reageert tevreden dat de brug er sneller komt dan eerder aangekondigd. “Voor de vele scholieren, fietsers en joggers is de brug een belangrijke en veilige verbinding naar de Parkabdij en de school”, aldus Dirk Vansina (CD&V), schepen van Openbare Werken. Samen met de fietstunnel onder de Tiensesteenweg, het nieuwe fietspad in het talud langs het spoor, heraanleg van de Martelarenlaan en heropening van de Tivolibrug verhoogt dit het comfort voor de fietsers in deze omgeving enorm.