Trucker die studente en rij-instructeur doodreed stuurt kat naar proces

Gent / Sint-Niklaas - De vrachtwagenchauffeur die in november 2017 studente Kelly Dufoort (18) uit Sint-Niklaas samen met haar rij-instructeur doodreed op de E34 riskeert een jaar cel. De trucker stuurde zijn kat, tot grote verontwaardiging van de nabestaanden.

De beklaagdenbank in de politierechtbank van Sint-Niklaas bleef maandagochtend pijnlijk leeg. Vrachtwagenchauffeur Cornelis V.C. uit Nederland was door het parket gedagvaard voor het dodelijk ongeval dat hij op 22 november van 2017 had veroorzaakt op de E34 in Melsele. Daar was hij met zijn truck in de staart van een file ingereden op de auto van de 18-jarige studente Kelly Dufoort uit Sint-Niklaas en haar 51-jarige rij-instructeur Danny Schuttyzer uit Gent. Geen van beiden overleefde de klap.

“De vrachtwagenchauffeur had de file te laat gezien”, zette openbaar aanklager Karen Clippeleyr de omstandigheden van het ongeval uiteen. “Bizar, want de file stond er ten gevolge van een vrachtwagen die een lading siliconen had verloren, en was al heel de dag in het nieuws. In zijn eerste verhoor beweerde Cornelis V.C. ook dat de aanrijding het gevolg was van een manoeuvre door de andere auto, maar dat werd door de verkeersdeskundige formeel tegengesproken. Alle wagens in de file stonden op één lijn.”

“Grote minachting”

De trucker riskeert een jaar cel, twee jaar rijverbod en een boete van 4.000 euro wegens onopzettelijke doding. Voor de nabestaanden van de slachtoffers was zijn afwezigheid een bittere pil om te slikken. “Het is moreel verwerpelijk dat hij zijn verantwoordelijkheid niet wil opnemen voor de dood van twee mensen”, reageert meester Karine Van Meirvenne, de advocaat van de moeder van Kelly Dufoort. “Zo’n gedrag is onbegrijpelijk en onwaarschijnlijk.”

Ook de nabestaanden van Danny Schuttyzer zijn verontwaardigd. “Het getuigt van een grote minachting”, vinden zijn familieleden, die allemaal aanwezig waren in de rechtbank. “Hij heeft nooit enig contact gewild met ons, terwijl wij alles moeten ondergaan. We denken nog elke dag aan het ongeval. Zelfs ’s nachts laat het ons niet los.”

Vonnis op 23 september.