Flatgebouw in Leuven ontruimd na aangestoken brand

Leuven -

In de Vesaliusstraat in Leuven is zondagnacht een flatgebouw ontruimd omwille van een brand. Dat meldt het Leuvense parket. Al snel bleek dat het om een aangestoken brand ging. Volgens de branddeskundige van het parket hadden onbekenden een kartonnen doos met rommel voor de deur van één van de studio’s in brand gestoken. Gewonden vielen er weliswaar niet.