Ondanks eis van vakbonden: Dominique Leroy blijft CEO van Proximus tot 1 december

De raad van bestuur van Proximus heeft bevestigd dat Dominique Leroy CEO blijft tot 1 december. Dat zeggen de vakbonden na afloop van een vergadering met de directie. Die verliep in een “gespannen sfeer”, aldus CGSP-vakbondsman Laurent Malengreau.

“Proximus beschouwt KPN niet als een rechtstreekse concurrent, nu niet en niet in de nabije toekomst. Dominique Leroy behoudt dus het vertrouwen van de raad van bestuur en blijft zitten. Het zou zelfs zij zijn die de datum van 1 december heeft vastgelegd”, aldus de vakbondsvertegenwoordiger.

Volgens hem neemt de raad van bestuur zijn verantwoordelijkheid niet. “Het is toch gek om met zo’n drastisch plan te komen, aan te kondigen aan het personeel dat men mensen zal moeten ontslaan en dan te zeggen ‘ik blijf’, om vervolgens toch te vertrekken om elders meer te verdienen. Dat is een probleem voor mij”, aldus Malengreau.

Leroy kondigde donderdag aan dat ze Proximus in december inruilt voor het Nederlandse KPN. De vakbonden eisen dat ze onmiddellijk stopt en dat het herstructureringsplan wordt herbekeken. De onderhandelingen over het plan zijn voorlopig opgeschort. De bonden gaan hun achterban raadplegen en verwachten dat Proximus met details over de maatregelen en een voorstel komt over hoe het verder moet.

De bonden vrezen ook dat Leroy met KPN vanuit Nederland een “telecomaanval op België” zal lanceren. In het contract van Leroy staat een clausule die haar gedurende twaalf maanden na het verlaten van de groep verbiedt te werken voor een concurrent van Proximus in België en in landen waar het bedrijf ten minste 5 procent van zijn omzet genereert. KPN valt daar niet onder.