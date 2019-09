Beloftevolle hockeyspeler loopt steekwonde op bij vechtpartij in Antwerpen

Antwerpen / Boom - E. D., een beloftevolle hockeyspeler van de Boomse club Braxgata, is dit weekend in het ziekenhuis opgenomen met een ernstige steekwonde na een discussie met onbekenden in de buurt van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en politie en parket bevestigen de feiten. De lokale recherche is een onderzoek gestart.

Het incident dateert al van de nacht van vrijdag op zaterdag, maar de 20-jarige D. deed pas later aangifte. Hij zou niet meteen hebben doorgehad dat hij gestoken was tijdens een handgemeen. De hockeybelofte was op stap met enkele vrienden en raakte met enkele onbekenden verwikkeld in een discussie, die vervolgens ontaardde.

Blijkbaar moet een van de betrokkenen een mes hebben getrokken en daarmee naar D. hebben uitgehaald. Pas de volgende ochtend trok hij met zijn verwondingen naar het ziekenhuis, waar hij meteen werd opgenomen en een spoedoperatie moest ondergaan. Intussen zou de jongeman wel aan de beterhand zijn.