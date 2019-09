Thomas Vanderveken spreekt vader aan die zoon tegen grond mept: “Dat mag in België, antwoordde hij. Het ergste is: hij heeft gelijk”

Thomas Vanderveken zag zondag hoe een vader in een parkje zijn zoon “ruw tegen de grond mepte”. Toen hij de man daarover aansprak, kreeg hij te horen dat “dat mag in België”. De tv-presentator deelde zijn verontwaardiging vervolgens op Twitter. “Het ergste is: hij heeft gelijk”, aldus Vanderveken.

Vanderveken wandelde zondagmiddag met zijn gezin en enkele vrienden en hun kinderen rond in een parkje. “Op zeker moment zagen we een man voor ons die een meningsverschil had met zijn tienerzoon”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. “Ik schat dat de jongen een jaar of 13 was. Plots gaf de vader zijn zoon een duw, maar veel te hard en veel te agressief, waardoor de jongen op de grond viel en zelfs nog wat verder tuimelde.”

De man liep vervolgens gewoon weg, terwijl zijn zoon op de grond lag. Daarop sprak Vanderveken de man aan. “Het was een intuïtieve reactie. De tiener was niet gewond, maar had wel pijn en was behoorlijk van zijn stuk. Ik heb gezegd dat het niet mijn gewoonte was om me te moeien met iemands opvoeding, maar dat ik dit geen opvoeding vond. Agressief zijn tegen je kind, tegen om het even wie eigenlijk, vind ik niet kunnen. Daarom hield ik me niet in.”

“Dat mag in België, was onder andere zijn antwoord. Het ergste is: hij heeft gelijk. In de Europese Unie mag je enkel nog in Italië, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en… België je eigen kinderen slaan”, aldus Vanderveken.

Overigens: als hij iemand anders tegen de grond zou meppen, zou dat wel verboden zijn. Hoe idioot is het eigenlijk dat we niemand mogen slaan, behalve de wezentjes die we het liefste (zouden moeten) zien? — Thomas Vanderveken (@ThomasVdveken) September 8, 2019

Discussie op Twitter

Vanderveken vindt dan ook dat de wetgever op dat vlak nog werk voor de boeg heeft. “Iets voor in het regeerakkoord, lijkt me”, klinkt het. Zijn verhaal op Twitter weekt ook heel wat reactie los over de vraag of een ‘pedagogische tik’ mag of niet, en waar je desgevallend de grens trekt. Sommige twitteraars hebben “geen enkel probleem” met een pedagogische tik, anderen geven Vanderveken gelijk als hij stelt dat het volledig verboden zou moeten worden.