Pan ontploft op Duits bakfestival: vrouw overleden, vijf mensen in kritieke toestand

Een 67-jarige vrouw is overleden aan haar verwondingen na een explosie tijdens een traditioneel bakfeest dit weekend in West-Duitsland. De vrouw stierf op maandagochtend, zei een woordvoerder van de politie. In totaal raakten veertien mensen gewond bij de explosie.

Vijf mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de woordvoerder lijden ze aan ernstige brandwonden en had één iemand een hartaanval gekregen. De explosie gebeurde zondag bij een festival in de stad Freudenberg-Alchen, waar zo’n honderd mensen aanwezig waren.

Hoewel het onduidelijk is wat precies de oorzaak is, heeft de politie een gasexplosie uitgesloten. De politie zei dat de regen in combinatie met het kokend vet in één van de pannen op het festival, aan de oorzaak kan liggen. De openbare aanklager heeft een onderzoek geopend.