N-VA boos op premier Michel na uitspraken over ontsporende begroting: “Hij vond het belangrijker om het Marrakesh-pact te ondertekenen”

N-VA is niet spreken over de verklaringen van premier Charles Michel, die afgelopen weekend naar N-VA en PS wees als schuldigen voor de ontsporende begroting.

“Toen de regering viel, zat de begroting op traject met een tekort van 0,8%. Premier Michel vond het toen belangrijker om het Marrakesh-pact te ondertekenen dan de begroting op koers te houden. De restregering kieperde het zomerakkoord en de jobsdeal in de vuilnisbak. Zelfs afgeklopte uitvoeringsbesluiten werden door de restregering in de lade geduwd om er nooit meer uit te komen. Wij zijn ons nochtans altijd als een constructieve partner blijven opstellen”, stellen Kamerfractieleider Peter De Roover en Kamerlid Sander Loones.

Voor De Roover past in het begrotingsdebat vooral bescheidenheid: “De vergrijzing bereikt haar toppunt. Wat we nu zien, bewijst het falen van België. De paarse en paarsgroene regeringen lieten de rekeningen in het verleden ontsporen bij economisch mooi weer, terwijl toen al duidelijk was dat de pensioenkosten zouden exploderen. De ambitie en dash die er in de eerste jaren van de Zweedse coalitie was, hebben we niet tot op de eindmeet kunnen volhouden. Bij de traditionele partijen ontbreekt de wil en het plan om te hervormen en besparen. Dat bleek ook uit de berekening van de kiesprogramma’s door het planbureau. Met een extra put van 9,5 miljard euro kwam de MR trouwens als slechtste leerling uit die oefening.”

De N-VA wil constructief zijn als eind oktober de verlenging van de voorlopige twaalfden opnieuw naar het parlement komt. “De regering in lopende zaken moet zich ten dienste stellen van het parlement in plaats van de nodige hervormingen te vertragen. Laat ons, om te starten, het zomerakkoord en de jobsdeal van onder het stof halen. Iedereen die kan werken, moet aan de slag. Anders zullen we de begroting nooit op orde krijgen en riskeren we een veroordeling door de Europese Unie. Het zou jammer zijn dat Europees president Michel het huiswerk van premier Michel een dikke onvoldoende zou moeten geven”, aldus Sander Loones.