VIDEO. Etienne (92) is rijbewijs definitief kwijt nadat hij door slagbomen van overweg reed: “Ik herinner me niets meer”

Veurne - De 92-jarige Etienne D. uit Avekapelle bij Veurne is door de politierechter in Veurne levenslang rijongeschikt bevonden om nog met de auto te rijden. Op 11 november vorig jaar reed de bejaarde man door de slagbomen van de overweg in Avekapelle en werd op een seconde na gegrepen door de aanstormende trein. “Ik herinner me niets van dat ongeval”, sprak de bejaarde man. In tranen verlieten hij en zijn vrouw de rechtszaal.

De feiten gebeurden in de Reygaertdijkstraat, vlakbij de woning van Etienne en zijn vrouw. Beiden waren naar Veurne geweest en op de terugweg naar huis. Alles werd ook gefilmd en politiezone Spoorkin deelde die beelden op haar Facebookpagina om te waarschuwen voor de gevolgen. De dag voordien was er al een dodelijk treinongeval gebeurd in Tielt.

Op de beelden was te zien hoe de bestuurder van een Nissan zonder remmen door de neergelaten slagbomen rijdt, en op een seconde na geraakt wordt door de trein vanuit De Panne, die daar aan 140 kilometer per uur voorbijkwam. Omdat Etienne D. tijdens zijn verhoor door de politie al niet meer wist wat er gebeurd was, vroeg de procureur om hem definitief rijongeschikt te verklaren.

“Volgens mij is dat niet nodig, want die man is nog in goede gezondheid”, sprak diens advocaat Thomas Bailleul. “Hij rijdt ook heel weinig: eens naar de Aldi in Veurne of om zijn vrouw, die slechtziend is, naar het ziekenhuis te brengen. Bovendien wonen ze afgelegen en zijn ze kinderloos. Ze zijn dus op elkaar aangewezen voor hulp. Die dag heeft de politie vastgesteld dat er een erg laaghangende zon was. Bovendien stond ook de radio op.”

Tranen

De politierechter besloot daarop Etienne D. zelf te ondervragen, maar dat verliep niet van een leien dakje. Omdat de bejaarde man hardhorig is en zich amper iets herinnert, fluisterde zijn vrouw hem de antwoorden in. “Dat is niet de bedoeling mevrouw, ik wil uw man spreken”, zei de politierechter. “U herinnert zich het ongeval niet en u weet ook niet meer wat u daar die dag deed. Kan u me vertellen welke dag we vandaag zijn? Of welke maand?” wilde de politierechter weten. “Ik weet het allemaal niet, ik kan me niks herinneren”, bleef Etienne D. herhalen. Waarop de zaak voor de rechter duidelijk was. “Ik zie en weet genoeg en moet mijn werk doen. Hoe hard en spijtig ik dat ook vind, maar ik verklaar u ongeschikt om nog met de wagen te rijden”, besloot de rechter. Daarna verliet het bejaarde koppel in tranen de rechtszaal. Deze week zal de wijkagent langskomen bij het koppel om hen verder op weg te helpen voor extra steun.