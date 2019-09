Zeventien doden en dertig gewonden bij ongeval met bus in Marokko

In Marokko zijn zondag bij een zwaar ongeval met een bus zeventien doden en dertig gewonden gevallen. Dat blijkt uit een balans van de autoriteiten op maandag.

Het ongeval vond plaats in de buurt van de stad Errachidia, in het oosten van Marokko. De bus reed over een brug en werd meegesleurd door een overstroming. Marokko wordt al enkele weken getroffen door zware regenval en hevige onweders.

De autoriteiten konden dertig inzittenden redden. Ze zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Niemand is er erg aan toe. In totaal vielen er zeventien doden.

De bestuurder van de bus was even spoorloos. Hij was blijkbaar gevlucht na het ongeval en gaf zich maandag aan bij de politie. Die onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.