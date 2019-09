Anuna De Wever wil leerkrachten wakker schudden: “Schandalig hoe weinig jongeren leren over klimaatopwarming”

In een open brief hebben de jongeren van Youth for Climate leerkrachten opgeroepen om meer aandacht te besteden aan klimaatopwarming. “Laat jonge mensen niet in slaap vallen op de banken van onwetendheid. Vertel hen over onze planeet. Vertel hen over de situatie waarin we ons bevinden en de impact die dat alles op ons heeft, nu en in de toekomst”, schrijven ze.