PS, MR en Ecolo sluiten regeerakkoord over Waalse regering en Franse Gemeenschap

PS, MR en Ecolo hebben een regeerakkoord bereikt voor de Waalse regering en de regering van de Franse Gemeenschap. Dat akkoord wordt nog voorgelegd aan de verschillende partijinstanties, het is vooral afwachten of de leden van Ecolo zich kunnen vinden in de teksten.

Na een ultieme nacht onderhandelen kwamen de delegaties van de drie partijen maandagmiddag een laatste keer bijeen om de laatste punten en komma’s juist te zetten en de laatste knopen rond de bevoegdheden door te hakken. Voor wie de belangrijkste posten zijn voorbehouden, staat nog niet vast. Elio Di Rupo, die de onderhandelingen namens de PS heeft geleid, wordt genoemd als toekomstig Waals minister-president.

Bij de voorstelling van het akkoord voerde Di Rupo als eerste het woord. Hij sprak over Wallonië als een regio “in transitie”, zowel op economisch, sociaal als ecologisch vlak. “Daarom hebben we transitieplan uitgewerkt en komt er een Strategische Hoge Raad met experts van hoog niveau”, zegt Di Rupo. “We zullen hen vragen om systeem van controle uit te werken om na te gaan hoeveel broeikasgassen er gemoeid zijn met nieuwe projecten, maar ook hoeveel jobs.”

Budget in evenwicht, groene accenten

De nieuwe Waalse regering wil een budgettair evenwicht in 2024. Di Rupo maakt zich sterk dat er geen enkele nieuwe belasting in het regeerakkoord zit. De regering belooft ook een korting op de kosten voor een eerste woning. In de vorige legislatuur voerde de regering MR/CDH nog zo’n abattement in voor de derde woning.

Er zijn ook groene accenten in het Waalse regeerakkoord. De openbare vervoersmaatschappij TEC krijgt een budget van 29 miljoen euro extra toegewezen om het openbaar vervoer gratis te maken voor jongeren en ouderen. Ook voor de uitbreiding van het aanbod - veel plekken in Wallonië zijn zeer moeilijk of te weinig bereikbaar met bus of trein - wordt 20 miljoen uitgetrokken.

Geen Michel

Opvallend: Charles Michel, tot nader order nog altijd MR-voorzitter, was niet aanwezig bij de voorstelling van het akkoord in Namen. De grote lijnen werden uiteengezet door PS-voorzitter Elio Di Rupo, geflankeerd door Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet en afscheidnemend minister-president Willy Borsus (MR).