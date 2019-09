Voor het eerst twee Rode Duivels bij beste vijf voetballers ter wereld in FIFA 20

Computerspelbedrijf Electronic Arts heeft maandagmiddag bekendgemaakt wie de tien beste spelers van het immens populaire voetbalspel FIFA 20 zullen zijn. In de top vijf staan met Eden Hazard (vierde) en Kevin De Bruyne (vijfde) twee Belgen. Enkel Neymar, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi krijgen een betere rating.

Gamebedrijf EA telt af naar de lancering van het populaire FIFA 20 door elke dag beetje bij beetje bekend te maken welke voetballers de hoogste ratings krijgen op het spel en dus het meest begeerd zullen zijn. Vorig jaar was Kevin De Bruyne met een rating van 91 (op 100) al de eerste Belg ooit die de top vijf haalde, in FIFA 20 overtreft Eden Hazard zijn landgenoot met een vierde plek. De Bruyne blijft wel de hoogst gewaardeerde voetballer in de Engelse Premier League.

Onze twee landgenoten steken zo Liverpool-verdediger Virgil van Dijk - nochtans verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland én Europa - de loef af. De Nederlander strandt pas op de zevende plek, achter Atlético-doelman Jan Oblak. Zijn ploegmaat Mo Salah rukt op van plek 27 naar plaats 8, terwijl Luka Modric, die vorig jaar nog de Gouden Bal won, genoegen moet nemen met de negende plaats. Sergio Ramos, Luis Suarez, David de Gea en Toni Kroos vallen weg uit de top tien.

De FIFA ratings worden samengesteld door een community met meer dan 9.000 leden (trainers, scouts en abonneehouders).

