Een ex-gynaecologe riskeert 2 jaar cel omdat ze haar praktijk gedurende 8 jaar voortzette ondanks een schrapping door de Orde der Artsen. Een van haar “patiënten” overleed in die periode aan kanker. De verdediging ontkent het oorzakelijk verband.

De Orde der Artsen had haar in 2008 geschrapt als gynaecologe maar toch zette Ingrid V.M.(59) uit Oud-Heverlee haar praktijk voort. Acht jaar deed ze alsof er niets aan de hand was en behandelde ze haar ...